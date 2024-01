Yibin Wuliangye Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Weitere Suchergebnisse zu "Peak Resources":

Die Aktie von Wuliangye Yibin bietet derzeit eine Dividendenrendite von 2,53 %, was einen Mehrertrag von 0,83 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Getränkeindustrie bedeutet. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wuliangye Yibin bei 25, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf die Fundamentalanalyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Aktienkurs von 140,31 CNH sich um -15,04 Prozent vom GD200 (165,15 CNH) entfernt, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50 liegt bei 147,26 CNH, was zu einem neutralen Signal führt, da der Abstand -4,72 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv gegenüber Wuliangye Yibin eingestellt sind. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings wurden auch mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigte, was zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält Wuliangye Yibin von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.