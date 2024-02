Yibin Wuliangye Aktie: Alles kein Problem!

Weitere Suchergebnisse zu "Citic Securities":

Die Stimmung und das Interesse an der Aktie von Wuliangye Yibin haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Laut einer Analyse erhalten sie daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet auf ein gesunkenes Interesse der Marktteilnehmer hin, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 156,71 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 133,59 CNH liegt, was einer Abweichung von -14,75 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt hingegen bei 133,35 CNH, was nahe dem letzten Schlusskurs (+0,18 Prozent) liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Wuliangye Yibin war überwiegend positiv, jedoch wurden in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Die Analyse von Handelssignalen ergibt hingegen eine "Schlecht"-Bewertung, was zu dem Befund führt, dass die Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.

In der technischen Analyse zeigt sich zudem, dass die Aktie aktuell mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 29,89 überverkauft ist, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich hingegen ein Wert von 48, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt resultiert daraus eine Einstufung von "Gut" für den RSI.

Die verschiedenen Analysen führen zu unterschiedlichen Bewertungen der Aktie von Wuliangye Yibin, insgesamt wird sie jedoch auf "Neutral" eingestuft.