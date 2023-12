Yibin Tianyuan Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die technische Analyse der Yibin Tianyuan-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 6,26 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 4,91 CNH lag, was einer Abweichung von -21,57 Prozent entspricht. Dies führt zu einer „Schlecht“-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (5,38 CNH) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -8,74 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem „Schlecht“-Rating führt. Insgesamt erhält die Yibin Tianyuan-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein „Schlecht“-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Yibin Tianyuan in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine „Neutral“-Bewertung von der Redaktion. Allerdings wurde über Yibin Tianyuan deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem „Gut“-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein „Gut“-Rating.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Yibin Tianyuan eingestellt waren. Dennoch waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer „Neutral“-Einschätzung auf der Basis der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Yibin Tianyuan von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein „Neutral“-Rating.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses hat Yibin Tianyuan in den letzten 12 Monaten eine Performance von -29,44 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche, die im Durchschnitt um -8,32 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -21,12 Prozent. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -8,32 Prozent hatte, lag Yibin Tianyuan 21,12 Prozent darunter. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Schlecht“-Rating in dieser Kategorie.