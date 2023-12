Yibin Tianyuan Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Weitere Suchergebnisse zu "AP Acquisition Corp":

Der Sentiment und Buzz rund um Yibin Tianyuan sind über einen längeren Zeitraum hinweg sehr aktiv, was auf eine erhöhte Diskussionsintensität hindeutet und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich jedoch kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Wertung führt. Insgesamt wird Yibin Tianyuan in diesem Punkt daher als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Yibin Tianyuan bei 6,29 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 5,1 CNH liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 -18,92 Prozent beträgt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 5,41 CNH, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Yibin Tianyuan derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die RSI daher als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Yibin Tianyuan mit einer Rendite von -29,44 Prozent mehr als 21 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche liegt die Rendite von Yibin Tianyuan mit 21,31 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.