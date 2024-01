Yhi Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Der Aktienkurs von Yhi hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,87 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Händler"-Branche eine Outperformance von +3,71 Prozent bedeutet, da diese im Durchschnitt um -0,84 Prozent gefallen sind. Im Sektor der "Zyklischen Konsumgüter" lag die Rendite im letzten Jahr bei 1,17 Prozent, während Yhi um 1,7 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Überperformance im Branchenvergleich erhält Yhi in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Was das Sentiment und den Buzz im Internet betrifft, so haben wir bei Yhi eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, weshalb wir auch hier zu dem Gesamtergebnis "Neutral" kommen.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Yhi mittlerweile auf 0,48 SGD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,47 SGD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -2,08 Prozent, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Auch der GD50 weist einen Abstand von -2,08 Prozent auf, wodurch auch hier die Gesamtnote "Neutral" vergeben wird.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der bei Yhi bei einem Niveau von 71,43 zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit einem Wert von 50 hingegen ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" für Yhi.