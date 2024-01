Yhi Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die Anlegerstimmung gegenüber Yhi war in den letzten Tagen neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt. Die Diskussionen im Internet können die Stimmung gegenüber Aktien verstärken oder verändern, basierend auf der Intensität und Häufigkeit der Stimmungsänderungen. Bei Yhi wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem neutralen langfristigen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Yhi liegt bei 71,43, was auf eine schlechte Bewertung hindeutet. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt einen neutralen Wert von 50. Insgesamt fällt die Gesamteinschätzung daher schlecht aus.

In den letzten 12 Monaten erzielte Yhi eine Performance von 2,87 Prozent, was eine Outperformance von +3,71 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Händler"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag Yhi um 1,7 Prozent über dem Durchschnitt. Diese ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Überperformance im Branchenvergleich führen zu einem guten Rating in dieser Kategorie.