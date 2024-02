Yhi Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit zu analysieren und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Yhi-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 57, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der ebenfalls neutral ist (Wert: 50). Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Yhi.

Im Branchenvergleich erzielte Yhi in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,91 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Händler"-Branche im Durchschnitt um -8,88 Prozent, was zu einer Outperformance von +5,97 Prozent für Yhi führt. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -6,42 Prozent, wobei Yhi 3,51 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge in Bezug auf die Yhi-Aktie zu beobachten waren. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Yhi. Insgesamt ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung somit die Bewertung "Neutral".

In Bezug auf die Dividende ist Yhi mit einer Ausschüttung von 7,5 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Händler (4,64 %) höher zu bewerten, da die Differenz 2,86 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Gut" ableiten.