Ygsoft Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Die aktuelle Dividendenrendite der Aktie von Ygsoft beträgt 0,68 %, was einem Mehrertrag von 0,08 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Softwarebranche entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Ygsoft liegt derzeit bei 60 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der RSI25 zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung (Wert: 54,11). Insgesamt erhält die Aktie von Ygsoft daher ein neutrales Rating in diesem Abschnitt.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Ygsoft eine Rendite von 1,41 Prozent, was jedoch 11,06 Prozent unter dem Durchschnitt des IT-Sektors liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Software" liegt die Rendite 17,41 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Ygsoft bei 6,84 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 6,06 CNH liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage weist jedoch einen Abstand von +0,83 Prozent auf, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Ygsoft-Aktie daher mit "Neutral" bewertet.