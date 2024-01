Ygsoft Aktie: Was ist hier nur passiert?

Ygsoft erzielte in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,72 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche, die im Durchschnitt um 17,06 Prozent gestiegen sind, eine Underperformance von -18,77 Prozent bedeutet. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 13,99 Prozent, wobei Ygsoft 15,7 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Ygsoft in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Ygsoft zeigt einen Wert von 43,4, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 53,89, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating von "Neutral" für die Aktie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ygsoft beträgt 36, während vergleichbare Unternehmen aus der "Software"-Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Ygsoft weder unterbewertet noch überbewertet, weshalb die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Im Bereich Sentiment und Buzz zeigt sich in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Ygsoft in den sozialen Medien, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Aktie erhält auch aufgrund der steigenden Aufmerksamkeit ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.