Ygsoft Aktie: Was ist hier nur passiert?

Der Aktienkurs von Ygsoft liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" um mehr als 12 Prozent niedriger, mit einer Rendite von 1,41 Prozent. Die gesamte "Software"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 18,87 Prozent, während Ygsoft mit 17,46 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ygsoft liegt bei 36, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft, da sie weder über- noch unterbewertet ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität über Ygsoft in den letzten Monaten zugenommen hat. Dies führt zu einer positiven Einschätzung in diesem Bereich. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gleich, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Ygsoft daher als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Ygsoft bei 6,8 CNH verläuft. Da der Aktienkurs bei 5,93 CNH liegt, ergibt sich eine negative Differenz von -12,79 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 6 CNH, was einer Differenz von -1,17 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen wird Ygsoft insgesamt als "Neutral" bewertet.