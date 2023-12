Ygsoft Aktie: Was ist hier nur passiert?

Der Aktienkurs von Ygsoft wird im Branchenvergleich betrachtet. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" verzeichnet Ygsoft eine Rendite von 1,41 Prozent, was 11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Software"-Branche hat in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 16,91 Prozent erzielt, und auch hier liegt Ygsoft mit 15,5 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie im vergangenen Jahr ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ygsoft mit 36,15 auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Software" weist einen Wert von 0 auf. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ygsoft-Aktie betrachtet. Über die letzten 200 Handelstage beträgt dieser Wert 6,86 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 6,26 CNH liegt (Unterschied -8,75 Prozent). Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 6,01 CNH, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt (+4,16 Prozent). Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Ygsoft-Aktie in der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird ebenfalls zur Bewertung herangezogen. Der RSI der letzten 7 Tage für die Ygsoft-Aktie liegt bei 40, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt einen Wert von 41,56, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Ygsoft ein "Neutral"-Rating.

Diese verschiedenen Bewertungskriterien zeigen, dass Ygsoft derzeit weder besonders positiv noch besonders negativ eingestuft wird und sich insgesamt auf einem neutralen Niveau befindet.