Ygsoft Aktie: Wann tut sich was?

Die Anlegerstimmung für Ygsoft war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab sechs positive Tage, einen negativen Tag und an einem Tag war die Richtung unklar. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren mehrheitlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Ygsoft daher eine Bewertung von "Gut". Die Redaktion vergibt insgesamt ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs von Ygsoft aktuell bei 6,25 CNH, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 5,64 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -9,76 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 5,4 CNH, was einen Abstand von +4,44 Prozent bedeutet und somit zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle KGV von Ygsoft bei 32,82, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Software" weist einen Wert von 0 auf. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Ygsoft liegt aktuell bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 41,95 und zeigt somit ebenfalls eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält Ygsoft daher ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.