Ygsoft Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Der Aktienkurs von Ygsoft im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Informationstechnologie-Sektor zeigt eine Rendite von -1,72 Prozent, was mehr als 15 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Software-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 15,04 Prozent, und auch hier liegt Ygsoft mit 16,76 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Ygsoft derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 6,73 CNH, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (5,66 CNH) um -15,9 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 6,06 CNH zeigt eine Abweichung von -6,6 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Schlecht".

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ygsoft bei 36, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Software" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält Ygsoft eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz erhält Ygsoft gemischte Bewertungen. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen blieb in diesem Zeitraum unverändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Ygsoft daher als "Gut"-Wert bewertet.