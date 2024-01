Ygsoft Aktie: Quo vadis?

Weitere Suchergebnisse zu "Burford Capital":

Die Ygsoft-Aktie wird aus charttechnischer Sicht mit einer "Schlecht"-Bewertung beurteilt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 6,12 CNH, was einem Unterschied von -9,6 Prozent im Vergleich zum Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage von 6,77 CNH entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 6,03 CNH liegt der Schlusskurs nahezu gleich (+1,49 Prozent), weshalb Ygsoft in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite der Ygsoft-Aktie bei -1,72 Prozent, was mehr als 16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt (18,4 Prozent). Im Vergleich zur "Software"-Branche, die eine Rendite von 20,11 Prozent verzeichnet, erhält Ygsoft daher in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite von Ygsoft liegt bei 0,68 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 0,62 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Ygsoft ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 36,03 auf, was dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher wird die Aktie auf fundamentaler Basis ebenfalls als "Neutral" bewertet.