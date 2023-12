Yext Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die technische Analyse zeigt, dass Yext derzeit in einem Abwärtstrend ist. Sowohl der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegen unter dem aktuellen Schlusskurs der Yext-Aktie. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI weisen auf eine "Neutral"-Bewertung hin.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien ist in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Yext weniger als der Branchendurchschnitt aus, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.