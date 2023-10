Yext Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Analysten bewerten die Yext-Aktie insgesamt neutral, da es eine gleiche Anzahl an Kauf-, Halte- und Verkaufsempfehlungen gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 11 USD, was einer potenziellen Entwicklung von 86,13 Prozent entspricht. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Informationstechnologie-Sektor hat Yext eine überdurchschnittliche Rendite von 13,65 Prozent erzielt. Die Dividendenrendite von Yext liegt jedoch bei 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 8,42 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 5,91 USD liegt. Die Aktie hat eine negative Distanz sowohl zum GD200 als auch zum GD50, was zu einer Gesamtbewertung von schlecht führt.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Yext-Analyse vom 29.10. liefert die Antwort:

Wie wird sich Yext jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Yext-Analyse.

Yext: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...