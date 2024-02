Yext Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing Co.":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Yext-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 50,94 und der RSI25 bei 43,35, was beide eine neutrale Empfehlung darstellen. Das Gesamtranking lautet demnach "Neutral" auf Basis des Relative Strength Indikators.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Internet ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität zeigen eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist. Somit erhält die Yext-Aktie hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist die Yext-Aktie eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Software"-Branche beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 2 Prozent. Daher wird die Aktie als ein unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Yext-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,64 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 5,94 USD liegt, was einer Abweichung von -22,25 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht darstellt. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs von 5,85 USD nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (+1,54 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Yext-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

