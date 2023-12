Yext Aktie: Ist es das gewesen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder RSI25 für 25 Tage) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der aktuelle RSI für Yext liegt bei 19,3, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 63,05, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut".

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten sind 0 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies ergibt im Durchschnitt ein "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 11 USD, was eine potenzielle Steigerung der Aktie um 84,56 Prozent vom letzten Schlusskurs (5,96 USD) aus bedeutet. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist somit "Gut".

In Bezug auf die Dividende schüttet Yext eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,29 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 2,29 % ist. Somit wird der Ertrag als niedriger eingestuft und führt zur Gesamtbewertung "Schlecht".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger in den letzten Monat gab. Auch die Intensität der Diskussionen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einem "Neutral"-Rating für die Yext-Aktie führt.