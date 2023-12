Yext Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Yext-Aktie stattgefunden. Von diesen waren 0 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit ergibt sich ein "Neutral"-Rating für die Yext-Aktie. Es gab keine Analystenupdates zu Yext im letzten Monat. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten beträgt 11 USD, was einem Aufwärtspotential von 87,07 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 5,88 USD. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier, und insgesamt erhält Yext somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Yext von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral", basierend auf der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daher insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Trotz möglicher starker positiver oder negativer Ausschläge in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Yext in den vergangenen Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Yext liegt der RSI bei 26,67, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 57,7, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Gut".