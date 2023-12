Yext Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Die Dividende von Yext im Verhältnis zum Aktienkurs beträgt derzeit 0, was einer negativen Differenz von -2,31 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der Branche "Software" entspricht. Daher wird die Dividendenpolitik von unseren Analysten als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Yext in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,69 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um -1,5 Prozent, was einer Underperformance von -9,19 Prozent für Yext entspricht. Der "Informationstechnologie"-Sektor erzielte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 7,33 Prozent, wobei Yext um 18,02 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Yext ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen für Yext abgegeben, was im Durchschnitt einem "Neutral"-Rating entspricht. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Yext. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 11 USD, was einem potenziellen Anstieg um 94 Prozent vom letzten Schlusskurs (5,67 USD) entspricht. Aufgrund dieses Kursziels erhält die Yext-Aktie eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Yext festgestellt. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Yext daher in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

Yext kaufen, halten oder verkaufen?

