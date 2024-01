Yestar Healthcare Aktie: Das ist ein Knall!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yestar Healthcare liegt bei einem Wert von 692, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 25,6 im Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" deutlich über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Kennzahlen wird Yestar Healthcare als überbewertet eingestuft und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz kann festgestellt werden, dass die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Netz im Vergleich zu den vergangenen Monaten durchschnittlich waren. Daraus ergibt sich eine neutrale Einstufung in diesem Bereich.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Yestar Healthcare aktuell bei 0,22 HKD liegt, während der tatsächliche Kurs bei 0,036 HKD liegt. Dies führt zu einer negativen Distanz von -83,64 Prozent zum GD200 und einer Einstufung als "Schlecht". Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage zeigt mit einer Distanz von -74,29 Prozent eine negative Entwicklung, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Yestar Healthcare bei 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör, was zu einem geringeren Ertrag von 3,95 Prozentpunkten führt. Aufgrund dessen fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens ebenfalls als "Schlecht" aus.