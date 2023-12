Yestar Healthcare Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Der Aktienkurs von Yestar Healthcare in der Branche "Gesundheitspflege" weist eine Rendite von -92,54 Prozent auf, was mehr als 77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche beträgt die mittlere Rendite der letzten 12 Monate -15,89 Prozent, wobei Yestar Healthcare mit einer Differenz von 76,65 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Yestar Healthcare derzeit 0, was eine negative Differenz von -3,9 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

In fundamentalen Kriterien beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yestar Healthcare 692,95, was über dem Branchendurchschnitt (25,6) liegt. Aufgrund dieser Überbewertung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf fundamentalen Basis.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Yestar Healthcare-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,23 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,078 HKD liegt, was einem Unterschied von -66,09 Prozent entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (0,16 HKD) unter dem gleitenden Durchschnitt (-51,25 Prozent), was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für die Aktie führt.