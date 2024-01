Yestar Healthcare Aktie: Der absolute Knall!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Yestar Healthcare ist derzeit besonders negativ, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten Wochen hervorgeht. Dies zeigt sich auch in den Bewertungen, die das Unternehmen erhalten hat. Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt bei 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,94 Prozent, was zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yestar Healthcare beträgt derzeit 692,95, was 2607 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, was zu einer weiteren negativen Bewertung führt.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Yestar Healthcare eine Performance von -92,54 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um -16,24 Prozent gefallen sind. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich liegt das Unternehmen deutlich unter dem Durchschnitt, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Insgesamt zeigt sich also, dass die Anleger-Stimmung, die Dividendenpolitik, die fundamentale Bewertung und die Performance im Vergleich zur Branche und zum Sektor allesamt negativ ausfallen, was das Gesamtrating der Aktie auf "Schlecht" festlegt.