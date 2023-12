Yestar Healthcare Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Die Dividendenrendite der Yestar Healthcare-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 3,82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Redaktion für die Dividendenpolitik des Unternehmens. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" weist die Yestar Healthcare-Aktie eine Rendite von -71,15 Prozent auf, was mehr als 60 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -10,96 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei die Yestar Healthcare-Aktie mit 60,2 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Yestar Healthcare-Aktie aktuell mit einem Relative Strength Index (RSI) von 23,81 überverkauft ist. Daher wird diesem Signal die Einstufung "Gut" zugeordnet. Bei einer Betrachtung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich für die Aktie ein Wert von 44, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Demnach lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung des RSI als "Gut".

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Yestar Healthcare-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs (0,156 HKD) deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (0,23 HKD) liegt, was einem Unterschied von -32,17 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 0,16 HKD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-2,5 Prozent) liegt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Yestar Healthcare-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.