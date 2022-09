Yep, das ist eine meiner momentanen Lieblingsaktien mit 6 % Dividendenrendite!

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Heute möchte ich eine meiner Lieblingsaktien mit dir teilen, die im Moment auf 6 % Dividendenrendite kommt. Es handelt sich dabei um Verizon Communications (WKN: 868402). Zugegebenermaßen eine ausschüttende Aktie, von der sich Warren Buffett zuletzt getrennt hat.

Trotzdem: Ich sehe bei der Dividendenaktie eine Menge Value-Potenzial, das langfristig orientiert solide Renditen liefern kann. Blicken wir auf die Details, was diese Ausgangslage für mich so attraktiv gestaltet.

Verizon: Eine der Lieblingsaktien mit 6 % Dividendenrendite!

Das Management von Verizon Communications hat übrigens gerade verkündet, die Dividende leicht um ca. 2 % erhöhen zu wollen. Auf Basis der neuen Dividende und eines Aktienkurses in Höhe von 41,75 US-Dollar liegt die Dividendenrendite sogar bei 6,24 %. Ein vergleichsweise hoher Wert, wenn wir die Aktie betrachten. Allerdings liegt das am Abverkauf, den wir in den vergangenen Wochen und Monaten gesehen haben.

Zugegebenermaßen läuft nicht alles optimal bei dieser Aktie mit 6 % Dividendenrendite. Zuletzt sprach das Management zum Beispiel davon, dass die Neukundengewinnung lahmt, Stagnation und rückläufige Verträge sind in dieser Marktlage eher Usus. Aber mal im Ernst: Viele Geschäftsbereiche operieren in Zeiten der Inflation und steigender Zinsen nicht mehr rund. Trotzdem bin ich überzeugt, dass Verträge im Mobilfunkbereich weiterhin ein intaktes, zeitloses Geschäftsmodell bleiben. Ich meine, ohne funktioniert ein Handy eben einfach nicht.

Für mich ist das eine solide Basis, um solide Gewinn- und Dividendenrenditen zu erwirtschaften. Verizon Communications kam im letzten Jahresviertel auf ein bereinigtes Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,31 US-Dollar, wodurch sich das Ausschüttungsverhältnis im Moment auf 49,8 % beläuft. Wir erkennen daher eine nachhaltige Basis, die durchaus einen Sicherheitspuffer für die Dividende bedeuten kann. Aber daraus folgert noch eine weitere interessante Ausgangslage.

Verizon Communications scheint anhand dieser Parameter im Moment eine sehr günstige Dividendenaktie zu sein. Mit über 6 % Dividendenrendite und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp unter 8 entdecken wir ein solides Value-Potenzial. Ich glaube, dass über viele Jahre eine solide Gewinn- und Dividendenrendite auf Investoren warten kann.

Kein schneller Reichmacher, aber …

Verizon Communications ist entsprechend aufgrund der insgesamt günstigen Bewertung eine meiner Lieblingsaktien. Wie gesagt: Mit 6 % Dividendenrendite. Meine Vermutung ist zudem auch, dass steigende Zinsen in den USA und die hohe Inflation dazu führen, dass die Investoren den Peer festverzinslicher Möglichkeiten momentan attraktiver bewerten. Allerdings können umgerechnet 12,5 % Gewinnrendite die Zinsen noch sehr deutlich abhängen.

Natürlich ist Verizon Communications als Large-Cap keine Aktie, die dich und mich als Investoren schnell reich macht. Aber: Wer sich auf die Suche nach soliden, langfristigen Renditen begibt, der findet hier womöglich einen interessanten Namen.

