Yep, ich agiere zukünftig noch mehr wie Warren Buffett

Wie Warren Buffett zu agieren ist manchmal clever, manchmal nicht. Im Endeffekt sind es die Ansatzpunkte, die wir wählen, die darüber entscheiden. Ich möchte zum Beispiel nicht auf Small- oder Mid-Caps verzichten. Muss es aber auch nicht, das Orakel von Omaha hingegen schon aufgrund der Größe seines Portfolios.

Allerdings gibt es eine Stelle, bei der ich zukünftig noch mehr wie Warren Buffett handeln möchte. Es geht in gewisser Weise um seinen generellen Anspruch. Ein Zitat des Starinvestors hat mich wieder einmal zum Nachdenken gebracht. Zeit, den eigenen Ansatz auch dahin gehend zu verschieben.

Hier will ich mehr wie Warren Buffett agieren!

Es ist eigentlich eine ziemlich einfache und banale, aber doch sehr entscheidende Erkenntnis: Warren Buffett hat einmal auf die Frage, warum die meisten Investoren nicht so reich sind wie er, gesagt, dass sie nicht langsam reich werden wollen. Auch ich möchte im Idealfall natürlich nicht langsam mein Vermögen aufbauen. Aber doch mit der nötigen Zeit und vor allem mit den Aktien, die wirklich eine Mehrung bringen.

Was heißt das konkret? Für Warren Buffett sind das sehr spezielle Aktien, die das mitbringen. Er setzt auf zeitlose und zugleich starke Geschäftsmodelle, die über Jahre und Jahrzehnte eine solide Gewinnrendite abwerfen. Wenn er über solche Zeiträume auf derartige Geschäftsmodelle und Unternehmen setzt, so führt quasi kein Weg daran vorbei, dass er sein Vermögen mehrt. Volatilität hin oder her. Über kurz oder lang ist der Markt dann doch eben eine Gewichtungsmaschine und kein Schönheitswettbewerb.

Trotzdem setze ich weiterhin auf Wachstumsaktien, auch das ist ein Ansatzpunkt, bei dem ich anders agiere als Warren Buffett. Profitabilität ist jedoch in Zukunft ein entscheidenderes Merkmal für mich. Sowie Gewinnwachstum, Dividendenwachstum und die unternehmensorientierte Qualität. Auch in meinem Besser-als-nix-Depot priorisiere ich eine sichere und moderat wachsende Rendite gegenüber Kompromissen bei der Qualität.

Einfach langsam reich werden …

Es ist eigentlich ziemlich logisch, was Warren Buffett macht. Der Starinvestor investiert eben in gute Geschäftsmodelle, langweilige Aktien und in solide Chancen mit einer guten Gewinnrendite. Das führt jedoch eher gemächlich zu einem Vermögensaufbau.

Trotzdem denke ich inzwischen: Warum sollte ich das nicht ebenso tun? Es langsam anzugehen ist nicht verwerflich, ich habe eine Menge Zeit. Und wenn das nur ansatzweise ein solches Ergebnis bringt wie bei dem Starinvestor, so bin ich definitiv zufrieden. Eigentlich ziemlich simpel, aber im Börsen-Heckmeck und bei vielen Trends kann das dann doch so manches Mal untergehen.

Der Artikel Yep, ich agiere zukünftig noch mehr wie Warren Buffett ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Motley Fool Deutschland 2022