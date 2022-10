Yep, Warren Buffett, goldrichtig

Warren Buffett hat schon so manches Mal goldrichtig gelegen. Natürlich bei vielen seiner Beteiligungen und Unternehmenskäufen, die er langfristig orientiert angegangen ist. Aber vor allem bei seinem Ansatz, den er unternehmensorientiert und über lange Zeiträume definiert.

Das soll heute eher indirekt das Thema sein. Eine Sichtweise von Warren Buffett kann uns heute nämlich helfen, wie wir mit eigentlich guten Investitionen in einem schwierigen Marktumfeld umgehen. Das fällt vielen Investoren bekanntlich nicht so einfach.

Warren Buffett: Das richtige Mindset

Vermutlich weißt du, dass Warren Buffett den Preis und den Wert eines Unternehmens, einer Aktie, aber eigentlich von allen Gegenständen unterschiedlich sieht. Selbst beim Kaufen von Socken äußerte der Starinvestor in seiner Bildsprache, dass er am liebsten eine gute Qualität zu einem guten Preis kaufe. So sollten wir auch verfahren, was das Halten unserer Aktien angeht:

Kaufe eine Aktie auf dieselbe Weise, wie wenn du ein Haus kaufen würdest. Verstehe sie und erfreue dich an ihr auf eine Weise, dass es dich nicht stören würde, wenn es da keinen Markt gäbe.



Im Endeffekt sagt Warren Buffett eines damit: Sobald wir eine Aktie gekauft haben, sollten wir den Preis vollkommen ausblenden. Ein Haus besitzt schließlich nach unserem Kauf auch kein Preisschild mehr, das uns über neue Bedingungen unterrichtet und indirekt sagt: Ätschibätsch, heute ist es 25 % billiger.

Auf die gleiche Art und Weise sollten wir unsere Aktienkäufe betrachten. Nicht mit dem Charakter eines konsequent aktualisierten Preisschildes. Nein, sondern mit dem Fokus darauf, dass es ein gutes Unternehmen ist, das im Idealfall starke, wachsende Umsätze und Gewinne erwirtschaften kann. Und bei dem wir dadurch davon überzeugt sind, dass wir über etliche Jahre und Jahrzehnte den Zweck, unser Vermögen mit Gewinnen zu mehren, erreichen.

Das ist eine sehr wichtige Erkenntnis, die Warren Buffett uns als Investoren hier liefert. Viel zu häufig geht es gerade in volatilen Marktphasen um den Preis, die Korrektur und den Crash. Auf der Strecke bleiben dabei jedoch der Wert, die Qualität und eine Investitionsthese, die sich häufig nicht verändert.

Ein goldrichtiger Blick!

Warren Buffett liefert mit diesem Hausvergleich entsprechend die richtige Perspektive. Wir sollten unsere Aktien nicht anhand der Performance messen. Vor allem nicht in der Korrektur oder einem Crash. Nein, sondern anhand operativer Erfolge, der Qualität und einer eigentlich zeitlosen Investitionsthese. Gelingt uns das, so können wir voraussichtlich bedeutend erfolgreicher investieren. Zumindest aber resilienter in volatilen Marktphasen.

