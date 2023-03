Yep, die Allianz-Aktie hat 5 % Dividendenrendite! Diese 2 Dividendenaktien ebenso … mit mindestens der gleichen Qualität!

Weitere Suchergebnisse zu "BB Biotech":

Vermutlich ist es wirklich kein Geheimnis mehr, dass die Allianz-Aktie (WKN: 840400) 5 % Dividendenrendite zahlt. Das Management erhöhte gerade erst die Dividende je Aktie auf 11,40 Euro je Aktie. Oder möchte es, noch handelt es sich um einen Vorschlag. Der derzeitige Aktienkurs ermöglicht jedoch einen solchen Wert, doch ist das nicht alles.

Hinzu kommt eine solide Historie mit fast anderthalb Jahrzehnten, die der DAX-Versicherer stets konstant an die Investoren auszahlt. Selbst das schwächere Jahr 2022 sorgt mit einem Ergebnis je Aktie von über 16 Euro dafür, dass die Dividende relativ sicher bleibt.

Möchtest du jedoch dein Portfolio um weitere Dividendenaktien diversifizieren, die ebenfalls 5 % Dividendenrendite auszahlen und womöglich noch defensiver sind? Hier sind jedenfalls zwei spannende Kandidaten, auf die smarte Investoren vielleicht ebenfalls bauen können.

Neben Allianz: W. P. Carey mit über 5 % Dividendenrendite

Die Allianz-Aktie hat 5 % Dividendenrendite, W. P. Carey (WKN: A1J5SB) genauso. Derzeit zahlt der US-REIT 1,065 US-Dollar je Vierteljahr an die Investoren aus. Bei einem aktuellen Aktienkurs von 82,38 US-Dollar gibt es fast 5,2 %. Wirklich ein interessanter Wert, zumal die Dividende je Aktie in Kürze erneut moderat wachsen sollte. Um wie viel? Das ist das große Rätsel, aber ich würde in Anbetracht der letzten Schritte nicht mit einem so großen Wurf rechnen.

Aber es gibt etwas anderes, das bei W. P. Carey wirklich attraktiv erscheint: Der US-REIT hat seit seinem Börsengang im Jahre 1998 nicht ein einziges Mal die Dividende gekürzt. Ein Überblick über die Krisen, die der Real Estate Investment Trust damit gemeistert hat: die Dotcom-Blase, die Finanzkrise im Jahre 2007/08, den Handelskonflikt zwischen China und den USA, das Coronavirus und die derzeit hohe Inflation sowie steigende Zinsen. Nix konnte der Ausschüttung bislang etwas anhaben.

In der Zwischenzeit wuchs aber die Qualität von W. P. Carey immer weiter. Mit weit über 1.400 Immobilien ist das Fundament des REIT bereits sehr breit. Zudem gibt es eine hohe innere Diversifikation und eine moderate Verschuldung. Ich sehe daher weiterhin starke 5 % Dividendenrendite, so wie bei der Allianz-Aktie. Vielleicht sogar etwas stärker im Hinblick auf die tadellose börsennotierte Historie.

BB Biotech: In den nächsten Jahren wieder mehr …?!

Für mich ist BB Biotech (WKN: A0NFN3) eine zweite spannende Dividendenaktie, die derzeit 5 % Dividendenrendite zahlt. Ausgehend von 2,85 Schweizer Franken Dividende je Aktie und einem Aktienkurs von 55 Schweizer Franken läge der Wert ebenfalls knapp über dieser Marke. Wobei es eine Einschränkung gibt: Das Management hat die Dividende je Aktie in diesem Jahr um 1,00 Schweizer Franken gesenkt.

Der für mich maßgeblich relevante Faktor ist jedoch: Der Aktienkurs von BB Biotech steht im Vergleich zu den Rekordhochs relativ niedrig. Aufgrund der Dividendenpolitik der Beteiligungsgesellschaft, die sich am Aktienkurs orientiert, gibt es nun ca. ein Viertel Dividende je Aktie weniger. In den kommenden Jahren, womöglich im kommenden Jahrzehnt und mit einem steigenden Aktienkurs ist eine reale Chance vorhanden, dass das Management den inneren Wert und den Aktienkurs steigert. Und damit auch die Dividende je Aktie.

Es wird bei BB Biotech nicht in jedem Jahr eine stabile Dividende geben. Ja, vielleicht nicht einmal 5 % Dividendenrendite gemessen an deinem Einstandskurs. Da könnte die Allianz-Aktie deutlich attraktiver sein. Aber: Wenn das Management und Investmentteam durch clevere Beteiligungen in der Biotechnologie langfristig den Wert steigert, so ist mehr möglich als nur eine konstante, hohe Dividende.

