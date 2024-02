Yeo Hiap Seng Aktie: Das macht sprachlos!

Die Singapurer Getränke- und Lebensmittelhersteller Yeo Hiap Seng schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Nahrungsmittelsektor. Mit einem Unterschied von 4,38 Prozentpunkten (0 % gegenüber 4,38 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Yeo Hiap Seng in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,18 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien im Durchschnitt um -4,16 Prozent, was eine Underperformance von -8,02 Prozent im Branchenvergleich für Yeo Hiap Seng bedeutet. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -5,28 Prozent, was Yeo Hiap Seng um 6,9 Prozent unter diesem Durchschnittswert platziert. Aufgrund dieser Unterperformance in beiden Vergleichen erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Yeo Hiap Seng wird aktuell als "Neutral" bewertet. In den sozialen Medien gab es keine signifikanten positiven oder negativen Ausschläge, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Yeo Hiap Seng.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Yeo Hiap Seng in den letzten Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in diesem Zeitraum nicht außergewöhnlich. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.