Yeo Hiap Seng Aktie: Wohin geht die Reise?

Die technische Analyse der Yeo Hiap Seng-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,64 SGD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,615 SGD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -3,91 Prozent zum GD200, was eine neutrale Bewertung ergibt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,61 SGD, was einen Abstand von +0,82 Prozent und somit ebenfalls eine neutrale Bewertung ergibt. Insgesamt wird daher die Aktie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Diskussionsintensität über Yeo Hiap Seng gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In den letzten zwei Wochen wurde über Yeo Hiap Seng neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Yeo Hiap Seng-Aktie als neutral eingestuft. Der RSI7 liegt bei 37,93 und der RSI25 bei 48,84, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.