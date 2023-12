Yeo Hiap Seng Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Der Aktienkurs von Yeo Hiap Seng hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -3,47 Prozent erzielt, was mehr als 2 Prozent über dem Durchschnitt der Verbrauchsgüterbranche liegt. In der Nahrungsmittelbranche beträgt die mittlere Rendite -4,18 Prozent, wobei Yeo Hiap Seng auch hier mit 0,71 Prozent darüber liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Diskussion im Internet wurde bei Yeo Hiap Seng eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

Die aktuelle Dividendenrendite für Yeo Hiap Seng beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Aktie von Yeo Hiap Seng liegt bei 85,33, was 69 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Nahrungsmittelbranche, die mit 277,62 bewertet werden. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.