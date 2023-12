Yeo Hiap Seng Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Die technische Analyse des aktuellen Kurses von Yeo Hiap Seng beträgt 0,63 SGD, was einer Entfernung von -1,56 Prozent vom GD200 (0,64 SGD) entspricht. Dies signalisiert eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der GD50, der die durchschnittliche Kursentwicklung über 50 Tage angibt, liegt bei 0,62 SGD. Dies führt zu einem neutralen Signal mit einem Abstand von +1,61 Prozent. Basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen wird der Aktienkurs von Yeo Hiap Seng daher als "neutral" bewertet.

Im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche verzeichnete Yeo Hiap Seng in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,47 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -7,1 Prozent fielen. Dies bedeutet eine Outperformance von +3,62 Prozent für Yeo Hiap Seng. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite bei -6,82 Prozent, wobei Yeo Hiap Seng 3,35 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnten in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen für Yeo Hiap Seng festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "neutral" bewertet. Ebenso konnte keine signifikante Veränderung in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt wird Yeo Hiap Seng in dieser Kategorie daher als "neutral" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Yeo Hiap Seng eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Yeo Hiap Seng daher eine "neutral" Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.