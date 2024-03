Yelp wird immer uninteressanter …

Die Stimmung und das Interesse an der Aktie von Yelp haben in den letzten Wochen deutlich abgenommen. Dies ergab eine genaue und frühzeitige Analyse der Internet-Kommunikation. Aus diesem Grund erhält die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung.

Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist in den letzten vier Wochen zurückgegangen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Dies führt ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung für Yelp.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 40,44 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 69,44 ebenfalls keine Überkauft- oder Überverkauft-Situation an, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Die Anleger haben Yelp in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutral bewertet, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ebenfalls eine negative Bewertung für Yelp. Sowohl der GD200 als auch der GD50 signalisieren eine "Schlecht"-Einstufung für die Aktie.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sowohl die Internet-Kommunikation als auch die technische Analyse und die Anleger-Stimmung auf eine negative Entwicklung für die Yelp-Aktie hindeuten. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.