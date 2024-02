Yelp Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 für Yelp liegt aktuell bei 50,57 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Die Bewertung für den 7-Tage-RSI ist daher "Neutral". Der 25-Tage-RSI liegt bei 54,82 und zeigt, dass die Aktie auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Im Hinblick auf trendfolgende Indikatoren wird der gleitende Durchschnitt betrachtet. Der 200-Tages-Durchschnitt für Yelp beträgt derzeit 41,22 USD, während der letzte Schlusskurs bei 43,77 USD liegt, was einer Abweichung von +6,19 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 45,11 USD, was einer Abweichung von -2,97 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Yelp eine "Neutral"-Bewertung. Zusammen ergibt sich somit ein "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wobei an fünf Tagen positive Themen dominierten und an vier Tagen negative Themen überwogen. In den letzten Tagen war jedoch verstärkt negative Kommunikation über das Unternehmen Yelp zu beobachten, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Von Analysten wird die Yelp-Aktie derzeit mit "Neutral" bewertet, basierend auf 1 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertung in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 41 USD, was einem Abwärtspotential von -6,33 Prozent entspricht und somit einer "Schlecht"-Empfehlung gleichkommt. Insgesamt erhält Yelp eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.