Yelp Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

In den letzten Wochen konnte eine Zunahme positiver Kommentare über Yelp in den sozialen Medien beobachtet werden, was zu einer positiven Stimmung unter den Marktteilnehmern führte. Aufgrund dessen erhält die Yelp-Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung. Die intensiven Diskussionen und die gestiegene Aufmerksamkeit für das Unternehmen deuten darauf hin, dass die Aktie derzeit stark im Fokus der Anleger steht, was ebenfalls zu dem positiven Rating beiträgt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Yelp eingestellt waren. Es gab überwiegend positive Themen, jedoch keine negativen Diskussionen. Dagegen waren die Anleger an neun Tagen eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer positiven Einschätzung von Yelp seitens der Redaktion führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Yelp-Aktie der letzten 7 Tage beträgt derzeit 34, was auf eine neutrale Position hinweist, weshalb die Aktie von der Redaktion ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 44,83, was ebenfalls auf eine neutrale Position hindeutet. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Yelp.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Yelp-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +17,47 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.