Yelp Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator für die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und reicht von 0 bis 100. Der RSI der Yelp liegt bei 11,22, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 35, was als neutral betrachtet wird und zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Yelp bei 38,58 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 48,43 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +25,53 Prozent, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 44,18 USD, was einem Abstand von +9,62 Prozent entspricht und daher auch als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen deutet jedoch darauf hin, dass die Yelp-Aktie weniger Beachtung erfährt, was zu einer negativen Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate zeigen 2 gute, 3 neutrale und 1 schlechte Einschätzung, was im Schnitt zu einer neutralen Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 39,33 USD, was auf eine mögliche negative Entwicklung hinweist und daher eine schlechte Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält die Yelp-Aktie somit eine neutrale Empfehlung aus Analystensicht.