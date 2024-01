Yelp Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die Aktie von Yelp wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten insgesamt mit verschiedenen Einstufungen bewertet. Es gab 2 positive, 3 neutrale und 1 negative Bewertung, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates für Yelp. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 39,33 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -15,18 Prozent entspricht.

Die Stimmung rund um Yelp wurde auch auf sozialen Plattformen analysiert, und es wurde festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. In den letzten zwei Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen in den sozialen Medien diskutiert, was zu einer neutralen Einstufung hinsichtlich der Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Yelp liegt bei 70,16 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weder überkauftes noch überverkauftes Verhalten, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von 46,37 USD im Vergleich zum GD200 (39,03 USD) als positiv bewertet, mit einer Entfernung von +18,81 Prozent. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt eine Entfernung von +3,95 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend wird die Yelp-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.