Yelp Aktie: Schlimme Zeiten!

Die langfristige Meinung von Analysten zur Yelp-Aktie wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt liegen 2 positive, 3 neutrale und 1 negative Bewertung vor. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 39,33 USD, was einer erwarteten Performance von -12,53 Prozent entspricht, da derzeit ein Kurs von 44,97 USD vorliegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet, während die Redaktion ein Gesamtrating von "Neutral" vergibt.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche negative Veränderung des Stimmungsbildes bei Yelp festgestellt. Dies basiert auf einer Auswertung der sozialen Medien, die auf eine zunehmend negative Tendenz hinweist. Auch die Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den Diskussionen hat abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Yelp daher in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein Durchschnittsschlusskurs von 39,27 USD für die Yelp-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 44,97 USD, was eine positive Veränderung von 14,51 Prozent bedeutet und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 44,81 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Yelp-Aktie einen Wert von 94,23 für den RSI7 (empfohlen: "Schlecht") und 43,73 für den RSI25 (empfohlen: "Neutral"). Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.