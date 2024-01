Yelp Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die Stimmung unter Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Positiver Diskussionen standen fünf Tage mit überwiegend negativer Kommunikation gegenüber. In den letzten ein bis zwei Tagen haben Anleger jedoch vermehrt positive Themen bezüglich des Unternehmens Yelp diskutiert. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Yelp-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 39,5 USD. Der letzte Schlusskurs von 44,38 USD weicht somit um +12,35 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (45,05 USD), so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,49 Prozent). In diesem Fall ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung der Yelp-Aktie. Insgesamt erhält die Yelp-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Yelp-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Yelp-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 81,76, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 50,11, der eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Yelp daher auf dieser Stufe eine "Neutral"-Bewertung.