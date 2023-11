Yellowcake Aktie: Das ist die Höhe!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen mit der Anzahl der Bewegungen ins Verhältnis setzt. Die Spanne des RSI liegt zwischen 0 und 100, und der RSI der Yellow Cake-Aktie liegt bei 37,74. Dies deutet darauf hin, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 erweitert den Berechnungszeitraum auf 25 Tage, und der RSI für Yellow Cake beträgt 33, was ebenfalls als Anzeichen für eine neutrale Situation gilt, die daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung haben von insgesamt 3 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten alle 3 Analysten die Yellow Cake-Aktie als "Gut" eingestuft, während keine "Neutral" oder "Schlecht" Bewertungen vorliegen. Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates für Yellow Cake vor, und basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 3,49 Prozent steigen. Die daraus resultierende Empfehlung ist daher "Neutral".

In Bezug auf die Dividende schüttet Yellow Cake im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsunternehmen und Distributoren eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 4,41 Prozentpunkte weniger ist als der Durchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Yellow Cake derzeit um +6,61 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +30,97 Prozent, was auch als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingeschätzt.