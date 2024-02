Yellowcake Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Rolls-Royce Holdings":

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Yellow Cake 4,23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Handelsunternehmen und Distributoren". Laut der Redaktion ist die Aktie daher im Vergleich zu anderen Investments eher unrentabel und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird die Yellow Cake-Aktie positiv bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 524,79 GBP, was einer Abweichung von +26,05 Prozent zum aktuellen Kurs von 661,5 GBP entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 669,23 GBP, was einer Abweichung von -1,16 Prozent zum aktuellen Kurs entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Beim Relative Strength Index (RSI) wird Yellow Cake als "Schlecht" eingestuft, da der 7-Tage-RSI bei 74,31 Punkten liegt und die Aktie somit als überkauft gilt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 64,05, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird das Wertpapier bei diesem Punkt der Analyse als "Schlecht" bewertet.

In der fundamentalen Analyse wird Yellow Cake im Vergleich zum Branchendurchschnitt als unterbewertet betrachtet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 3,39, was einem Abstand von 91 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 37,31 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.