Yellowcake Aktie: Der Knaller!

Die institutionellen Analysten haben Yellow Cake in den letzten 12 Monaten dreimal das Rating "Gut" verliehen, während sie keine neutrale oder negative Bewertung abgegeben haben. Auf langfristiger Basis wird der Titel daher insgesamt positiv bewertet. Im vergangenen Monat gab es eine "Gut"-Empfehlung und keine neutralen oder schlechten Bewertungen, was die kurzfristige Sichtweise der Analysten ebenfalls als positiv kennzeichnet. Die Analysten prognostizieren einen Anstieg des aktuellen Kurses von 686 GBP um 3,89 Prozent auf ein mittleres Kursziel von 712,67 GBP. Diese Entwicklung wird als neutral angesehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat Yellow Cake in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Aus technischer Sicht beträgt die Distanz von Yellow Cake zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage +2,97 Prozent, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Betrachtet man hingegen die letzten 200 Tage, so ergibt sich eine Distanz von +31,38 Prozent, was die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Yellow Cake mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4,23 Prozent für Handelsunternehmen und Distributoren. Aufgrund dieser Differenz erhält das Unternehmen eine negative Bewertung für seine Dividendenpolitik.