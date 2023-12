Yellowcake Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die Aktie von Yellow Cake wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 3 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich für die langfristige Einstufung ein "Gut". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Yellow Cake. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 602,33 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 624 GBP liegt, was auf eine erwartete Kursentwicklung von -3,47 Prozent hindeutet und die Einstufung "Neutral" ergibt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Yellow Cake die Einschätzung "Gut".

Die Diskussionsintensität der Aktie von Yellow Cake hat in den letzten Monaten eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird Yellow Cake insgesamt als "Neutral"-Wert bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Yellow Cake derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,47 Prozent für die "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yellow Cake beträgt 2, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 35 haben. Somit ist Yellow Cake aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.