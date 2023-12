Yellow Pages Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die technische Analyse der Yellow Pages -Canada-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 11,08 CAD mit einer Entfernung von -9,48 Prozent vom GD200 (12,24 CAD) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist hingegen einen Kurs von 11,19 CAD auf, was auf ein "Neutral"-Signal hindeutet. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich dazu wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Yellow Pages -Canada liegt aktuell bei 34,09 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 50,43 und bestätigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält das Yellow Pages -Canada-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Analysteneinschätzung der Aktie der Yellow Pages -Canada zeigt, dass in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 0 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorlagen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Neutral". Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 13,75 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 24,1 Prozent darstellt und somit als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Yellow Pages -Canada. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht noch vernachlässigt wird. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt lässt die Bewertung von Analysten und das Sentiment in den sozialen Medien die Einschätzung für die Aktie der Yellow Pages -Canada als "Neutral" erscheinen.

