Yellow Pages Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine positive Tendenz über den gesamten analysierten Zeitraum. Die Anleger haben in den letzten ein, zwei Tagen verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Yellow Pages -Canada diskutiert. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt positiv mit einem "Gut". Das Anleger-Sentiment wird dementsprechend als "Gut" eingestuft.

Auch die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Yellow Pages -Canada zeigte hier interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität wird als durchschnittlich eingestuft, was auf normale Aktivität hinweist. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass Yellow Pages -Canada mit einem Kurs von 11,67 CAD inzwischen +4,38 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf -3,63 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Yellow Pages -Canada-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Yellow Pages -Canada vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 13,75 CAD, was ein Aufwärtspotential von 17,82 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs (11,67 CAD) bedeutet. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält Yellow Pages -Canada daher ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.