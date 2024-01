Yellow Pages Aktie: Da kann man verrückt werden!

In den vergangenen zwölf Monaten haben insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Yellow Pages -Canada-Aktie stattgefunden. Von diesen waren 0 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die Yellow Pages -Canada-Aktie. Es gab keine Analystenupdates zu Yellow Pages -Canada im letzten Monat. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 13,75 CAD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 22,55 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 11,22 CAD. Daraus leitet sich eine "Gut"-Empfehlung ab, während Yellow Pages -Canada somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse erhält.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Yellow Pages -Canada eingestellt waren. Die Diskussion drehte sich an allen betrachteten Tagen vor allem um positive Themen, es gab keine negative Diskussion zu verzeichnen. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Yellow Pages -Canada daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält Yellow Pages -Canada von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Yellow Pages -Canada liegt bei 74,26, womit die Situation als überkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 47, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Yellow Pages -Canada verläuft aktuell bei 12,08 CAD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht", insofern der Aktienkurs selbst bei 11,22 CAD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -7,12 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage entspricht für die Yellow Pages -Canada-Aktie der aktuellen Differenz von +0,27 Prozent und damit einem "Neutral"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".