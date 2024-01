Yellow Pages Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten insgesamt 2 Bewertungen für die Yellow Pages -Canada-Aktie abgegeben, wovon 2 als "Neutral" eingestuft wurden. Das verleiht der Aktie ein "Neutral"-Rating. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenbewertungen. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 13,75 CAD, was einem Aufwärtspotential von 17,82 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung. Somit erhält die Yellow Pages -Canada-Aktie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 31,98 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 42,35, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Yellow Pages -Canada-Aktie derzeit +4,38 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. In den vergangenen 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -3,63 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt. Somit ergibt sich eine Einschätzung für das Anleger-Sentiment als "Gut".

Insgesamt zeigt sich also, dass die Analysten die Yellow Pages -Canada-Aktie neutral einschätzen, während das Anleger-Sentiment positiv ist.