Yellow Pages Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Die Yellow Pages -Canada-Aktie wird von Analysten derzeit als "Neutral" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 "Neutral"-Bewertungen abgegeben, während es keine positiven oder negativen Bewertungen gab. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 13,75 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 23,32 Prozent entspricht. Daher erhält die Yellow Pages -Canada-Aktie eine "Gut"-Bewertung für diesen Analyseabschnitt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 12,15 CAD, während der aktuelle Kurs bei 11,15 CAD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -8,23 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der Aktie liegt bei 11,14 CAD, was einem Abstand von +0,09 Prozent entspricht und somit eine "Neutral"-Bewertung ergibt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Yellow Pages -Canada wurde in den letzten zwei Wochen als eher neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Yellow Pages -Canada. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt. Insgesamt wird die Yellow Pages -Canada-Aktie somit auf dieser Stufe ebenfalls mit "Neutral" bewertet.