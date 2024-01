Yellow Pages Aktie: Aufschrei, garantiert!

Die Yellow Pages -Canada-Aktie wird derzeit technisch analysiert, wobei verschiedene Kriterien berücksichtigt werden. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft aktuell bei 12,08 CAD, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt, da der Aktienkurs selbst bei 11,22 CAD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -7,12 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 11,19 CAD erreicht, was einer Differenz von +0,27 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal liefert. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anlegerstimmung in den Social Media zeigt hauptsächlich positive Themen und Diskussionen zu Yellow Pages -Canada in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anlegerstimmung mit einem "Gut"-Rating führt.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Yellow Pages -Canada-Aktie abgegeben, wovon 0 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 13,75 CAD, was ein Aufwärtspotenzial von 22,55 Prozent bedeutet und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Yellow Pages -Canada liegt bei 74,26, was als überkauft betrachtet wird und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 47, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie eine Einstufung von "Schlecht".