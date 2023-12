Yellow Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Die Yellow-Aktie wird derzeit positiv bewertet, da der 200-Tage-Durchschnittskurs bei 1,68 USD liegt. Dies ergibt sich aus einem Abstand von +125 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 3,78 USD. Ebenso zeigt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage von 1,87 USD einen Abstand von +102,14 Prozent und damit ebenfalls ein "Gut"-Signal. Insgesamt erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut" basierend auf den beiden Zeiträumen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, mit positiven Themen in den Diskussionen an zehn Tagen und überwiegend negativen Themen an einem Tag. In den letzten Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Yellow diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt übliche Aktivität, wodurch Yellow für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral" erhält. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Yellow liegt bei 26,29, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 28,6, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut" für die Yellow-Aktie.